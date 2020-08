Trentino, altro che ordine pubblico: con gli orsi bisogna convivere. Catturarli non risolve nulla (Di lunedì 31 agosto 2020) Uomini e orsi: contrasto perenne! Un altro momento critico è avvenuto la scorsa settimana in Trentino, ad Andalo, dove un giovane orso ha aggredito un giovane che a tarda sera (22:30 circa) passeggiava con un’amica ai bordi di un parco vicino ai boschi. Probabilmente l’orso stava mangiando del cibo, reperito nei bidoni della spazzatura, in Trentino rigorosamente non anti orsi. Stava mangiando ed è stato disturbato dal giovane che, sentendo dei rumori, è andato a vedere cosa stesse succedendo; l’orso si è arrabbiato e lo ha da prima minacciato e poi aggredito graffiandolo. Il giovane, carabiniere di professione, quando minacciato non trova niente di meglio che tirare fuori il cellulare per, dice lui, cercare una canzone da mettere ad alto volume per ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Trentino altro Trentino, altro che ordine pubblico: con gli orsi bisogna convivere. Catturarli non risolve nulla Il Fatto Quotidiano Il cambiamento climatico non esiste

Questo affermano i negazionisti oltranzisti della meteorologia. Purtroppo è vero il contrario. Le temperature rilevate negli scorsi giorni hanno evidenziato che il 2020 avrà una temperatura media supe ...

METEO TRENTINO ALTO ADIGE VIDEO: previsioni AGGIORNATE

Aggiornamento delle 15:56 - Il Video Meteo di Oggi: lunedì, 31 agosto ...

