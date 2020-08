Tamarin, l'ispirato platform dei creatori di Banjo-Kazooie ora ha una data di uscita su PC e PS4 (Di lunedì 31 agosto 2020) Chameleon Games, una società fondata da ex dipendenti di Rare, sta lavorando a un platform 3D chiamato Tamarin che ora ha anche una data di uscita, per PlayStation 4 e PC, ovvero il 10 settembre. Per l'occasione lo studio di sviluppo ha pubblicato anche un nuovo trailer che potete visionare in calce all'articolo.Nel nuovo gioco, Tamarin è in missione per proteggere la sua famiglia dall'industrializzazione della foresta da parte di insetti invasivi. Gli sviluppatori sono stati ispirati dalla natura selvaggia nordica per l'ambientazione. L'area giochi si estende su foreste, fiordi, montagne e altri dintorni. Durante il vostro viaggio combatterete strane lucciole elettriche, scoprirete un mondo sotterraneo con formiche danzanti e salverete uccelli innocenti mentre cercherete ... Leggi su eurogamer

