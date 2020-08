Salva i bambini in balia delle onde: Davide muore annegato, succede a Ceriale (Di lunedì 31 agosto 2020) Il sacrificio di un 34enne ligure. Ha Salvato alcuni bambini in grande difficoltà in mare ma non è riuscito a Salvare la propria vita. E’ morto da eroe, senza fare calcoli. Ha visto alcuni bambini in difficoltà che stavano per finire contro gli scogli nel mare mosso e si è subito tuffato per Salvarli. Non ha calcolato le sue forze, la sua resistenza, l’impeto di un mar Ligure particoarmente agitato: la sua missione era Salvare quei bambini. Una missione che gli è riuscita, ma nessuno è riuscito a Salvare lui che è morto annegato. Davide Aloia aveva 37 anni ed era piemontese, di Villanova Monferrato in provincia di Alessandria. ma era ... Leggi su chenews

