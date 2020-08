Roma, Schick a un passo dal Bayer Leverkusen: affare da quasi 30 milioni (Di lunedì 31 agosto 2020) Patrik Schick sarà un calciatore del Bayern Leverkusen. Oggi l'attaccante, assieme al suo agente, si è recato a Trigoria per chiudere il rapporto con i giallorossi e cominciare una nuova avventura in ... Leggi su leggo

Patrik Schick, in passato vicino alla Juventus, è ad un passo dal Bayer Leverkusen. Dopo lultima stagione al Lipsia, il bomber ceco lascerà definitivamente la Roma per restare in Bundesliga. Vicina la ...Sport - Nelle casse del club di Friedkin entreranno circa 30 milioni bonus compresi, cifra che la società targata Red Bull non era intenzionata a spendere. Dopo un lungo tira e molla, dunque, la Roma ...