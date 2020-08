Roma, maltempo: chiusi temporaneamente 2 drive-in per i test Covid (Di lunedì 31 agosto 2020) Come si legge sulla pagina di Salute Lazio a causa del maltempo che sta investendo la Capitale, sono stati momentaneamente chiusi 2 drive-in per effettuare i test sul Covid. ‘La Asl Roma 2 ci ha comunicato la momentanea sospensione dell’attività di drive-in in via degli Eucalipti e del Santa Caterina delle Rose a causa del maltempo e per garantire la sicurezza degli operatori. Il servizio verrà ripristinato regolarmente domani mattina a partire dalle ore 7.30. E’ comunque garantita l’attività domiciliare e presso gli ospedali -dichiara l’Unità di Crisi della Regione Lazio. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

