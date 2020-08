Quanto sarà digitale il prossimo anno scolastico? (Di lunedì 31 agosto 2020) Tutti parlano di scuola, di aule, di didattica a distanza e di tecnologia, ma gli unici a non essere ascoltati sono i diretti interessati, i docenti, gli studenti e i genitori, coinvolti in prima persona dalla DAD. Per questo abbiamo chiesto loro che cosa pensano dell’uso del digitale a scuola e come è cambiata o potrà cambiare la didattica dopo l’esperienza di chiusura delle scuole dovuta all’emergenza Covid-19. Cosa ne pensano i docenti? La sfida con cui si sono dovuti confrontare gli insegnanti da marzo in avanti è stata senza precedenti: portare avanti la loro missione educativa anche con le scuole chiuse, cercando di fare in modo che quei mesi non fossero tempo perso, ma un’occasione per trovare nuove forme di insegnamento. Le criticità sono state tante e innegabili e tutti concordano ... Leggi su dilei

