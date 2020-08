Pierluigi Diaco, confessione a ‘La vita in diretta’: ”Non so se tornerò in Rai” (Di lunedì 31 agosto 2020) Pierluigi Diaco interviene a ‘La vita in diretta’ per spiegare il perché il suo programma ‘Io e Te’ non va in onda: clamorosa rivelazione di addio alla Rai Il programma ‘Io e Te‘, condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1 ed affiancato da Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, chiude i battenti anticipatamente. Infatti una donna tra i membri dello staff del programma sarebbe risultata positiva al Coronavirus, impedendo le nuove riprese in studio. Così il programma, che doveva terminare il 4 settembre, viene interrotto anticipatamente e non si sa se riprenderà. Pierluigi Diaco poi, conduttore del programma sospeso, interviene a ‘La vita in diretta’ e sorprende tutti con un saluto che ha molto ... Leggi su bloglive

Corriere : «Io e te», sospeso per un contagio Covid il programma condotto da Pierluigi Diaco - GiovanniMicari1 : RT @GiusCandela: Non solo tv, scontro in radio tra Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi. Bel clima a Rtl! #rtl #rtl1025 - leggoit : Covid a Io e Te, Pierluigi Diaco negativo al tampone: «Non so quanto torneremo in onda» - poliziana : Guai a chi sgarra - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Io e Te, Pierluigi #Diaco negativo al coronavirus -