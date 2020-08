Pensioni ultime notizie: assegni 2020 al sicuro, conti a posto (Di lunedì 31 agosto 2020) Pensioni ultime notizie: l’Inps ha reso noto che è stato pubblicato il rendiconto generale per l’anno 2019 approvato con deliberazione n. 12 del 28 luglio 2020. Il documento certifica che i conti previdenziali sono al sicuro e altrettanto lo sono dunque gli assegni. In tempo di coronavirus si era diffuso il timore che le Pensioni non potessero più essere pagate per mancanza di entrate contributive. Per il prossimo (ma vicino) futuro c’è la paura che la grossa differenza tra lavoratori in essere e pensionati sempre in aumento abbia delle ricadute negative sugli assegni. Il calcolo con il metodo interamente contributivo e gli effetti della Legge Fornero mitigheranno le conseguenze negative di ... Leggi su termometropolitico

