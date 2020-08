NOS4A2: cancellata la serie tratta dal romanzo di Joe Hill dopo due stagioni (Di lunedì 31 agosto 2020) AMC ha annunciato che la serie NOS4A2, tratta dal romanzo scritto da Joe Hill, è stata cancellata dopo due stagioni. NOS4A2 è stata cancellata dopo due stagioni da AMC, come ha rivelato la showrunner e produttrice Jami O'Brien annunciando ai fan che non verrà realizzata una terza stagione. Su Twitter ha infatti scritto: "Amici, ho sentito AMC una settimana fa. Non realizzeremo una terza stagione. Mi dispiace, ma sono grata di aver almeno concluso l'adattamento della storia dell'incredibile romanzo di Joe Hill". I messaggi in cui si parla della cancellazione di NOS4A2 proseguono dicendo: "Congratulazioni a ogni ... Leggi su movieplayer

