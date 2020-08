Napoli, la Juve ci prova per Milik a zero: Adl infuriato (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoClima caldo in casa Napoli, dove tiene banco la questione Milik per il mercato in uscita. Il polacco sembrava ormai destinato alla Roma, ma nelle ultime ore è spuntata fuori una telefonata da parte di Pirlo, tecnico della Juventus. L’allenatore bianconero avrebbe chiesto all’ex Ajax di aspettare un anno, così da accasarsi ai bianconeri a zero una volta liberatosi dal Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport in giornata però, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe accolto la notizia con grande rabbia. Il patron ha quindi ribadito la sua posizione: o il classe 1994 va via alle sue condizioni oppure passerà l’ultimo anno in tribuna. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

