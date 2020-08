Marco Simon Puccioni: «Due papà, due figli. Storia di una famiglia come tante» (Di lunedì 31 agosto 2020) «Fare un film sulla propria famiglia è una sfida, la cosa più difficile e allo stesso tempo la più facile». Marco Simon Puccioni, regista pluripremiato in festival internazionali, ha voluto farlo per una seconda volta. A sei anni dal primo documentario biografico Prima di tutto (Nastro D’Argento) è tornato a raccontare la sua famiglia omogenitoriale in Tuttinsieme, in anteprima al cinema Sacher di Roma dal 31 agosto (prodotto da Giampietro Preziosa, una produzione Inthelfilm con RAI Cinema). «Questo documentario parla dei nostri figli», racconta, «che stanno crescendo con due papà. E parla di noi genitori mentre cerchiamo le parole giuste per la nostra famiglia, per le nostre paure, per i nostri punti di forza». Un modo, precisa, per proteggere i suoi bambini, nati nove anni fa in America tramite maternità surrogata. «L’abbiamo pensato soprattutto per dare voce a loro, per mostrare la loro quotidianità. Fatta di giochi, compiti, domande, circondati da tanti altri bambini». Leggi su vanityfair

Il regista nel docufilm «Tuttinsieme» racconta la quotidianità con il marito Giampietro e i loro due gemelli. Tra giochi, compiti, domande e amore. Dal rapporto con le donne che li hanno aiutati a div ...

Tuttinsieme (2020)

Marco Simon Puccioni, dopo "Prima di tutto", menzione speciale ai Nastri d'Argento 2016, con il documentario autobiografico "Tuttinsieme" da lui scritto e diretto, torna a raccontare l'esperienza geni ...

Il regista nel docufilm «Tuttinsieme» racconta la quotidianità con il marito Giampietro e i loro due gemelli. Tra giochi, compiti, domande e amore. Dal rapporto con le donne che li hanno aiutati a div ...

Marco Simon Puccioni, dopo "Prima di tutto", menzione speciale ai Nastri d'Argento 2016, con il documentario autobiografico "Tuttinsieme" da lui scritto e diretto, torna a raccontare l'esperienza geni ...