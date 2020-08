Gtt, sciopero lunedì 14 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Una giornata di sciopero per tram, bus e metropolitana oltre che per gli uffici del servizio informazioni e clienti di Gtt. A proclamarla per il prossimo 14 settembre sono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl autoferrotranvieri e le Rsu che protestano contro la gestione dell’emergenza Covid da parte dell’azienda. Come sempre garantito il servizio nelle fasce protette: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per mezzi urbani e metropolitana. Mentre da inizio servizio fino alle 8 e dalle 14,30 fino alle 17 è garantito il servizio sulle linee extra-urbane e sulle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana. Lo sciopero arriva proprio per quello che è il primo giorno di scuola, quando dopo sei mesi i ragazzi ritorneranno tra i banchi tra le incertezze dell’emergenza Covid. Nei giorni scorsi proprio il nodo ... Leggi su nuovasocieta

