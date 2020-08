Giochi: tassa su Slot, Consiglio Stato accoglie ricorso e dispone rinvio a Corte giustizia Ue (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - La tassa da 500 milioni per Slot e videolottery, imposta con la Stabilità del 2015 al settore degli apparecchi da intrattenimento, finisce alla Corte di giustizia europea. Lo riferisce Agimeg spiegando che i giudici comunitari in particolare dovranno stabilire se il legislatore italiano possa "per sole ragioni economiche" ridurre l'aggio di un concessionario che ha siglato anni prima una convenzione. Il Tar Lazio aveva già chiesto alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla legittimità del balzello, e adesso il Consiglio di Stato ha rinviato le questione ai giudici lussemburghesi. La tassa è stata introdotta appunto 5 anni fa, il settore degli apparecchi avrebbe dovuto versare 500 milioni l'anno, ... Leggi su iltempo

