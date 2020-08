Formula 1, lo sfogo di Leclerc via radio (Di lunedì 31 agosto 2020) Tra i momenti 'difficili' della Ferrari nel corso del GP del Belgio di ieri, da registrare anche l'imprecazione di Charles Leclerc al pit stop. Il monegasco, che non si è accorto di avere la radio ... Leggi su gazzetta

dinoadduci : Quello sfogo di Leclerc: “Gara del c....!”. Poi le scuse anche via social - sportface2016 : #GPBelgio, #Leclerc sullo sfogo avuto via radio: 'Non è stato fatto apposta' - IlmsgitSport : #formula 1, #leclerc e lo sfogo via radio: «Chiedo scusa, non era voluto -