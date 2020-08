Floating Theatre, la seconda settimana (Di lunedì 31 agosto 2020) Tutta sold out la prima settimana del TIMVISION Floating Theatre, la prima arena cinematografica sull’acqua della città di Roma, che ha ospitato star internazionali come Oliver Stone, Matt Dillon e moltissimi protagonisti del cinema italiano . Tanti gli appuntamenti della seconda settimana Tra gli altri due film di grande successo oggi restaurati: giovedì 3 settembre 21.00 PALOMBELLA ROSSA di Nanni Moretti e mercoledì 9 settembre 21.00 I GOONIES di Richard Danner e la proiezione del film BUIO di Emanuela Rossi già vincitrice ad Alice del Premio Raffaella Fioretta, che sarà presente venerdi 4 settembre , con il suo cast per introdurre il film. E’ stata una settimana di grande successo per il TIMVISION ... Leggi su romadailynews

Alicenellacitt : RT @RBcasting: TIMvision Floating Theatre: ecco il programma della seconda settimana. Dal restauro di 'Palombella Rossa' a 'Green Book', 'L… - RBcasting : TIMvision Floating Theatre: ecco il programma della seconda settimana. Dal restauro di 'Palombella Rossa' a 'Green… - madonielive : Floating Theatre, la prima arena galleggiante di Roma - 77_amx : RT @TognazziR: FLOATING THEATRE laghetto EUR 21:00 ven28 agosto @PieraDetassis Presidente e Direttore Artistico dell’ Acc. cinema Italian… - PieraDetassis : RT @TognazziR: FLOATING THEATRE laghetto EUR 21:00 ven28 agosto @PieraDetassis Presidente e Direttore Artistico dell’ Acc. cinema Italian… -