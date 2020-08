Febbre del Nilo, un morto a Cremona (Di lunedì 31 agosto 2020) Cremona, 31 agosto 2020 - Due casi di West nile virus nelle ultime settimane sono stati registrati all'Ospedale di Cremona . Uno dei due, un 80enne, non ce l'ha fatta , mentre per l'altro, un uomo di ... Leggi su ilgiorno

