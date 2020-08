Coronavirus, Immuni a 5,3 mln di download: 14% popolazione con smartphone (Di lunedì 31 agosto 2020) commenta L'app Immuni per il tracciamento anti-contagio da Coronavirus registra attualmente 5,3 milioni di download. In base a questi numeri l'applicazione sarebbe stata scaricata dal 14% della ... Leggi su tgcom24.mediaset

ilpost : Immuni «avrebbe potuto aiutare a contenere l’ondata di contagi di quest’estate, ma c’è stato molto pregiudizio», di… - ilpost : Il viceministro Sileri dice che «Immuni è stata un flop tra i giovani» - fanpage : App Immuni, appello della task force: “Scaricatela per fermare focolai e salvare vite” - eiffel00354802 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Immuni a 5,3 mln di download: 14% popolazione con smartphone #immuni - Bigalfry : Coronavirus, l'app Immuni a 5 milioni di download. Ma è solo il 13% -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Immuni

Seconda ondata contagi Covid: Stando ai dati quotidiani dei nuovi positivi a Sars-Cov-2 verrebbe da pesare che la seconda ondata sia già in atto. Alla domanda se la situazione potrebbe precipitare, ne ...L'app Immuni per il tracciamento anti-contagio da coronavirus registra attualmente 5,3 milioni di download. In base a questi numeri l'applicazione sarebbe stata scaricata dal 14% della popolazione che ...