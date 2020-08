Brozovic, l’addio all’Inter diventa possibile: tre top club lo vogliono (Di lunedì 31 agosto 2020) La sfortunata finale di Europa League potrebbe essere stata l'ultima partita di Marcelo Brozovic con l'Inter. Il centrocampista croato, vice campione del mondo con la propria Nazionale nel 2018, sembra destinato a lasciare il club milanese. Da una parte c'è la volontà di rinnovare la rosa a disposizione di Antonio Conte; dall'altra lo stesso giocatore non pare convinto a continuare la sua esperienza in Italia dopo cinque stagioni.caption id="attachment 1013297" align="alignnone" width="1024" Brozovic, Getty Images/captionOFFERTEDel resto il talento di Brozovic non è una scoperta dell'ultima stagione. Il centrocampista è un metronomo prezioso, ma sa anche aggredire gli spazi che si aprono di fronte a lui. Di conseguenza non mancano gli estimatori. Secondo quanto riportato da 90min.com, ci ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Brozovic, l'addio all'Inter diventa possibile: tre top club lo vogliono - - infoitsport : Brozovic coinvolto nelle operazioni dell’Inter dopo l’addio all’opzione Tonali - ApCalciomercato : Decisione presa: Brozovic-Bayern Monaco, matrimonio ok con l’addio di Thiago - AndreaInterNews : RT @internewsit: Brozovic coinvolto nelle operazioni dell'Inter dopo l'addio all'opzione Tonali - - internewsit : Brozovic coinvolto nelle operazioni dell'Inter dopo l'addio all'opzione Tonali - -

Ultime Notizie dalla rete : Brozovic l’addio L’Inter raddoppia. Kumbulla è solo l’inizio: “Non è fatto escluso che arrivi…” fcinter1908