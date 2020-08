Bimbo di due anni precipita dal quarto piano, dramma a Bolzano (Di lunedì 31 agosto 2020) Un bambino di due anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano a Bolzano. Bolzano – Un bambino di 2 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano a Bolzano. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 31 agosto 2020. L’allarme è stato lanciato dai genitori con i soccorritori che hanno trasportato d’urgenza in ospedale il piccolo. Le condizioni erano troppo gravi con i medici che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Aperta un’indagine per ricostruire la dinamica dell’accaduto anche se le prime informazioni fanno pensare ad un tragico incidente. Bambino di 4 anni ... Leggi su newsmondo

