Barbara Palombelli: "Mia figlia Serena al Grande Fratello? È stato molto difficile convincere mio marito Francesco Rutelli" (Di lunedì 31 agosto 2020) Stagione impegnativa per Barbara Palombelli che, dal 2 settembre torna alla guida di 'Forum' su Canale 5 e dal 14 a 'Stasera italia', in access prime time, su Rete4. La giornalista, intervistata da 'Il Giornale', ha spiegato, per la prima volta, come È stata accolta in casa la notizia che la figlia Serena avrebbe partecipato, in qualità di concorrente al 'Grande Fratello': 31 agosto 2020 12:32. Leggi su blogo

Ha dovuto fare i conti con l’interruzione di Forum, durante il lockdown, ma ora Barbara Palombelli è pronta a tornare al lavoro. Infatti Forum torna dal 2 settembre su Canale5 e, intervistata da Il Gi ...

