Volley: Firenze batte Casalmaggiore è nei quarti di Supercoppa (Di domenica 30 agosto 2020)

Firenze ha sconfitto Casalmaggiore per 3-2 (23-25; 25-22; 17-25; 27-25; 15-13) e si è così qualificata al secondo turno della Supercoppa Italiana 2020 di volley femminile. Le toscane sono riuscite a i ...Fine estate e al tempo stesso nuovo inizio. La pallavolo femminile è tornata in campo oggi dopo quasi sei mesi di stop imposto dal Covid per la prima giornata di Supercoppa. A porte chiuse, senza il s ...