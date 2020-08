Supercoppa A1 2020, Trieste-Trento 86-83: cronaca e tabellino (Di domenica 30 agosto 2020) Allo scadere Trieste riesce ad avere la meglio su Trento imponendosi 86-83 grazie alla tripla sulla sirena di Laquintana. Con questo successo i padroni di casa si portano in testa al girone C in compagnia di Venezia. Per il quintetto guidato da Dalmasson da segnalare i 27 punti di Henry. Agli ospiti, invece, non bastano i 21 e i 16 punti messi a referto rispettivamente da Browne e Williams. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – (in aggiornamento) IL tabellino Trieste – Trento X-X (23-21; 25-23; 13-17; 25-22) Trieste: Henry 27, Doyle 7, Upson 7, Grazulis 8, Laquintana 16, Da Ros 3, Alviti 5, Udanoh 3, Fernandez 13. Trento: Browne 21, Forray 4, Morgan 15, Maye 8, Williams 16, Pascolo 6, Ladurner 0, Sanders 11, Conti 2. Leggi su sportface

