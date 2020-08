"Se passasse il No, nulla verrebbe più cambiato" (Di domenica 30 agosto 2020) “Se passasse il No, nulla verrebbe più cambiato. In particolare non verrebbe più cambiata neppure la legge elettorale. Con il Sì ci resta almeno la speranza”. La costituzionalista Lorenza Carlassare spiega così, in un’intervista a “La Repubblica”, perché voterà Sì al referendum sul taglio dei parlamentari.“Una rappresentanza distorta, come quella che ci veniva fornita da leggi elettorali che la Corte Costituzionale ha bocciato, altera l’esito della consultazione popolare e altera di conseguenza la democrazia. La volontà degli elettori non risulta in nessun modo rispettata e soprattutto risulta irrilevante”, rileva Carlassare.“Se guardiamo alle leggi elettorali ... Leggi su huffingtonpost

Netto calo di rappresentanza territoriale, questo uno degli aspetti negativi del taglio parlamentari. Il referendum sul taglio dei parlamentari è ormai vicino. La riduzione di senatori e deputati, aut ...

