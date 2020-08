Pià approva il 4-2-3-1: "E' il modulo più esaltante per l'attacco del Napoli" (Di domenica 30 agosto 2020) Inacio Pià, ex attaccante azzurro e attualmente operatore di mercato, si è così espresso sul nuovo modulo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il 4-2-3-1 è il modulo più esaltante per le qualità dei ... Leggi su tuttonapoli

HuffPostItalia : Nuzzi posta tac di polmoni sani e colpiti da Covid: 'Da mostrare a chi ancora fa il pi**a' - Roby1789 : RT @a70199617: #DITELO A TUTTO IL CENTRO DESTRA CHE LA DEMOCRAZIA È QUESTA Abolito il superticket, addio dal primo settembre - Ursus20473993 : RT @CBugliano: ?? PROSTATITE POLMONARE: SCOPRIAMOLA INSIEME Domani alle 16:30, presso il circolo Arci di Bugliano (PI), il medico omeopata… - Il_Pornografo : RT @CBugliano: ?? BUGLIANO (PI), TUNNEL USATI PER RAPIRE I BAMBINI: FAKE NEWS! Una pagina Facebook #QAnon sta spargendo questa notizia FALS… - 7urz : RT @CBugliano: ?? PROSTATITE POLMONARE: SCOPRIAMOLA INSIEME Domani alle 16:30, presso il circolo Arci di Bugliano (PI), il medico omeopata… -

Ultime Notizie dalla rete : Pià approva Cinema drive-in: questa sera il film “Vita di Pi” Il Quotidiano del Molse Fi-Pi-Li, la via bagnata dal sangue

La strada che porta verso il mare pisano e la bella Firenze è bagnata dal sangue. Da sempre. In una storia maledetta che aggiunge ancora nuovi drammatici capitoli. Il più recente ha per protagonista u ...

Exploit di Draghi tra i leader, piace al 53% degli italiani

Mario Draghi esordisce al terzo posto nella classifica dei leader più apprezzati dagli italiani. Secondo un sondaggio di Demos & Pi per il quotidiano Repubblica, l’ex presidente della Bce - al centro ...

La strada che porta verso il mare pisano e la bella Firenze è bagnata dal sangue. Da sempre. In una storia maledetta che aggiunge ancora nuovi drammatici capitoli. Il più recente ha per protagonista u ...Mario Draghi esordisce al terzo posto nella classifica dei leader più apprezzati dagli italiani. Secondo un sondaggio di Demos & Pi per il quotidiano Repubblica, l’ex presidente della Bce - al centro ...