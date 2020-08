Marina di Massa, albero crolla su una tenda in campeggio: morte sorelle di 3 e 14 anni (Di domenica 30 agosto 2020) A Marina di Massa il maltempo ha fatto cadere un albero all’interno di un campeggio, provocando la morte di due sorelle. In ospedale anche i genitori, un fratello e un’altra sorella. Le vittime vivevano in provincia di Torino. Avevano 3 e 14 anni e sono state travolte e uccise da un pioppo mentre dormivano in … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

GiuseppeConteIT : La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanz… - c_appendino : Erano nostre concittadine le sorelle di 3 e 14 anni che sono morte in un campeggio a Marina di Massa, in seguito al… - nzingaretti : Abbiamo il cuore pieno di dolore e sconcerto per la tragica morte delle due sorelline a Marina di Massa. Ai loro ge… - AristarcoScann1 : RT @nzingaretti: Abbiamo il cuore pieno di dolore e sconcerto per la tragica morte delle due sorelline a Marina di Massa. Ai loro genitori… - AristarcoScann1 : RT @carlaruocco1: Grande dolore per la tragica morte delle due sorelline a Marina di Massa. Senza parole. -