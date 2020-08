Maltempo, un albero schiaccia una tenda da campeggio a Massa. Morte due bambine (Di domenica 30 agosto 2020) AGI - È morta in ospedale anche la ragazza di 14 anni rimasta gravemente ferita dopo la caduta di un albero in un campeggio a Marina di Massa, in seguito dell'ondata di forte Maltempo che sta investendo tutto il centro nord. Un pioppo di 4 metri, riferiscono i vigili del fuoco, è caduto sulla piazzola dove era stato sistemata la tenda occupata da una famiglia straniera, di origine marocchina ma residente in provincia di Torino, composta da 5 persone. Sul posto sono intervenuti il 118 i carabinieri e vigili del Fuoco Una bambina di 3 anni è morta sul colpo, la sorella di 14 anni è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo, mentre una terza sorella, di 19 anni, è rimasta leggermente ferita e non è stato ... Leggi su agi

