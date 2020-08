Maltempo, Adige e Isarco esondati: chiuse autostrada e ferrovia Brennero (Di domenica 30 agosto 2020) Il Maltempo ha messo fuorigioco l’autostrada del Brennero, chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e San Michele per motivi di sicurezza, e anche i treni sulla stessa linea. In Bassa Atesina la situazione sta diventando molto difficile e il fiume Adige ha superato la soglia d’attenzione. Inoltre, nella città di Chiusa in Alto Adige si è verificata un’esondazione del fiume Isarco. La Protezione civile ha invitato la popolazione della località della Val d’Isarco a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici. I residenti di alcune strade del comune di Egna sono stati preventivamente evacuati. Come alloggio d’emergenza, è stata messa a disposizione la palestra ... Leggi su tpi

