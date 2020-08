Maltempo: a L’Aquila vasto incendio e nubifragio in poche ore (Di domenica 30 agosto 2020) Un vasto incendio ha interessati, dalla tarda mattinata fino a poco fa, la frazione di Casaline di Preturo, alle porte dell’Aquila. Sul posto hanno operato otto squadre della Protezione civile e almeno quattro dei vigili del fuoco. Il forte vento ha reso le operazioni piu’ complesse. La strada di accesso al borgo e’ stata interdetta. Sul posto ha operato un elicottero della Protezione civile. Intorno alle 16 cambio repentino della meteorologia: il vento caldo di scirocco ha lasciato il posto ad un violento nubifragio che ha allagato ampie zone del capoluogo di regione, mandando in tilt il centralino dei vigili del fuoco. Al momento non si registrano danni a cose o a persone.L'articolo Maltempo: a L’Aquila vasto incendio e nubifragio in ... Leggi su meteoweb.eu

