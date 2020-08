Gp Belgio, Dominio Hamilton. Leclerc 14mo: “”Brutta figura” (Di domenica 30 agosto 2020) E' sempre Lewis Hamilton che domina anche il Gp del Belgio e infila la quinta vittoria stagionale su sette gran premi disputati. Il sei volte campione del mondo non è mai disturbato da Valtteri Bottas che completa la doppietta della Mercedes controllando Max Verstappen che chiude il podio di un Gran Premio del Belgio senza sussulti. Neanche per la Ferrari 13esimo al traguardo Sebastian Vettel, 14esimo Charles Leclerc, che era stato autore di un primo giro all'arrembaggio fino a raggiungere l'ottava posizione. Vittoria numero 89 per l'inglese a due successi da Michael Schumacher. Peggior GP di Spa per la Ferrari (Vettel 13°, Leclerc 14°). Escludendo i ritiri, solo una volta una Ferrari si era classificata sotto la bandiera a scacchi al di fuori della top-10 qui: Luca Badoer, 14° nel ... Leggi su ilfogliettone

