Giorgi-Van Uytvanck in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Il primo turno degli Us Open 2020 presenterà lo scontro fra l’italiana Camila Giorgi e la belga Alison Van Uytvanck. La marchigiana dovrà contrastare una giocatrice caratterizzata da una prima di servizio solida, oltre che da colpi da fondocampo complessi da gestire, mediante la consueta energia palesata in campo. La sfida si terrà lunedì 31 agosto, come quinto match sul campo 14, a partire dalle ore 17.00 italiane (dopo Bellis-Korpatsch). L’emittente Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn) garantirà la copertura televisiva dell’evento, con Eurosport Player disponibile per la fruizione in streaming. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito. Leggi su sportface

