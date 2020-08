Fornero a Salvini: «Sei un piccolo uomo». Lui la asfalta: «Hai fatto una legge infame, silenzio» (Di domenica 30 agosto 2020) Elsa Fornero ossessionata da Salvini. Certo le ultime dissertazione sul suo operato proposte dal numero uno della Lega la ex ministra non le ha prese bene. In particolare, il sondaggio leghista “Scegli il peggior ministro” tra la Fornero, la Azzolina, la Bellanova e la Lamorgese, l’ha messa in discussione. Così il suo commento all’iniziativa social finisce per essere sfuggente e doppiamente offensivo: nei confronti di Matteo Salvini e verso l’elettorato leghista. «Quel che io direi – prora a contrabbattere la professoressa – è che non voglio usare il mio tempo per parlare di Salvini. Ritengo che sia un piccolo uomo che non si rende conto della sua pochezza». Parole durissime, a cui ha replicato ... Leggi su secoloditalia

