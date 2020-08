Durant: “Fai questo lavoro per il progresso o per essere famoso?”. Replica a Lebron? (Di domenica 30 agosto 2020) Kevin Durant ha recentemente pubblicato due tweet enigmatici, contenenti domande retoriche riferite probabilmente alla situazione relativa alla lotta sociale di alcuni giocatori NBA, i quali sembra stiano ipotizzando di concludere anzitempo la stagione cestistica statunitense, per offrire un forte segnale contro la discriminazione razziale. “Fai questo lavoro per il progresso o per essere famoso? Cosa è più importante? Ottenere o lasciar andare?“. Le frasi possono essere riferite a Lebron James, in prima linea per la chiusura anticipata della stagione in corso, decisione che, forse, secondo Durant sarebbe scorretta eticamente. Leggi su sportface

