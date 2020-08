Due bambine colpite da un albero a Marina di Massa: niente da fare per la più piccola (Di domenica 30 agosto 2020) Due bambine, quattordici anni e due anni e mezzo, sono state gravemente ferite da un albero caduto su una tenda da campeggio a Marina di Massa. Sono state trasportate in ospedale: la bambina più grande è in gravi condizioni, mentre per la più piccola non c’è stato nulla da fare. Nella nottata si è abbattuto un violento temporale sul litorale toscano, con il maltempo che, in queste ore, si sta spostando nell’Italia centrale. Nel camping a Marina di Massa è stato un pioppo di 4 metri ad abbattersi su una piazzola occupata da una tenda con all’interno una famiglia straniera di 5 persone. Colpiti anche degli adulti, che tuttavia sono illesi. LEGGI ANCHE > Maltempo in Lombardia, esondato il ... Leggi su giornalettismo

rtl1025 : ?? Due bambine di 10 anni e 2 anni e mezzo sono in gravissime condizioni dopo che per il #maltempo un #albero è cadu… - SkyTG24 : Maltempo, albero cade su tenda di un campeggio a Marina di Massa: gravi due bambine - MediasetTgcom24 : Tromba d'aria a Massa, albero cade su una tenda: gravi due bambine #MarinadiMassa - infoitinterno : Maltempo, albero cade su una tenda da campeggio: gravi due bambine a Marina di Massa - iltirreno : Maltempo, albero cade su una tenda in un campeggio a Marina di Massa: purtroppo una delle bambine coinvolte non ce… -