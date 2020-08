Dalla Francia: "Higuain verso la Mls, ma manca ancora l'intesa con la Juve" (Di domenica 30 agosto 2020) Gonzalo Higuain è sempre più vicino all'addio alla Juventus. Il Pipita,però, non vuole rinunciare al suo ricco ingaggio e solo la risoluzione del contratto sembra essere l'unica strada percorribile. Leggi su tuttonapoli

