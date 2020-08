Crotone, arriva un rinnovo (Di domenica 30 agosto 2020) Commenta per primo Marco Festa allunga di due anni il contratto con il Crotone . Lo riferisce Gazzetta.it . Il portiere è in rossoblu dal 2015. Leggi su calciomercato

sportli26181512 : Crotone, arriva un rinnovo: Marco Festa allunga di due anni il contratto con il... - CampoFattore : #Calciomercato #Benevento: non solo #Bonaventura, sondato anche #IagoFalque #Crotone: Festa rinnova #Bologna: arriva #Vignato - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO AFFARI CHIUSI . Il #Cagliari ha chiuso per il centrocampista dell'Ajax #Marin, classe 96, per 1… - MusticaG : #Crotone: #Marrone arriva a titolo definitivo dal #Verona. #calciomercato - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Crotone, dall'Hellas Verona arriva Luca Marrone a titolo definitivo -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone arriva UFFICIALE: Crotone, dall'Hellas Verona arriva Luca Marrone a titolo definitivo TUTTO mercato WEB Migranti, barcone prende fuoco a Crotone: sei dispersi. Lampedusa "in ginocchio" dopo altri 450 arrivi

Sei migranti dispersi e due finanzieri feriti al largo delle coste crotonesi, dove un barcone ha preso fuoco durante le operazioni di trasbordo. E nuova emergenza a Lampedusa, dove monta la protesta d ...

A fuoco una barca carica di migranti al largo della costa di Crotone. Quattro morti, feriti due finanzieri. Si cercano due dispersi

Una barca con a bordo una ventina di migranti ha preso fuoco mentre era in corso il trasbordo su navi della Capitaneria di Porto al largo della costa crotonese. Subito dopo c’è stata un’esplosione cos ...

