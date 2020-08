Calabria, a fuoco una barca con 23 migranti a bordo: 4 morti e 2 dispersi (Di domenica 30 agosto 2020) Quattro morti e due dispersi. È questo il bilancio in Calabria, dove in tarda mattinata una imbarcazione con a bordo 23 migranti ha preso fuoco al largo della costa crotonese mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Porto. Sulla barca c’è stata poi un’esplosione, probabilmente causata dal carburante. I corpi senza vita di quattro migranti sono stati recuperati, mentre si cercano ancora due persone. Sette i feriti: cinque migranti e due finanzieri che stavano assistendo l'imbarcazione. Sono in corso delle verifiche per capire le cause dell’incendio. Leggi su tg24.sky

