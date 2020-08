Bécherel: è in Bretagna il «paradiso dei libri» (Di domenica 30 agosto 2020) Ben 15 librerie in una cittadina che in tutto fa poco più di 700 abitanti. In pratica, una ogni 44 residenti. Un unicum persino nella nazione più avanzata al mondo in fatto d’amore per la cultura. In Bretagna, nel nord della Francia (per la precisione nel dipartimento d’Ille-et-Vilaine), fa innamorare a prima vista Bécherel, detta il «paradiso dei libri». Un mito per gli amanti della pagina scritta, che sia saggistica, narrativa o poesia. Bibliofili, lettori forti o di medio cabotaggio e semplici cacciatori di emozioni differenti: ogni anno a migliaia vengono in pellegrinaggio in questo delizioso borgo medievale, un’ex roccaforte militare che ha scelto di consacrarsi al totem della letteratura. Un processo cominciato nella seconda parte del Novecento, per bypassare una brutta crisi economica: prima il fulcro produttivo era costituito dall’industria tessile, in particolare col lino e la canapa. Quali sono le sue librerie più frequentate? Port Saint Michel, che ospita una sala da té, e La Vache qui lit, che è anche un bistrot. Leggi su vanityfair

