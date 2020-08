Alluvioni lampo in Piemonte. Video meteo (Di domenica 30 agosto 2020) Piogge torrenziali si sono avute nel nord della regione, in particolare nella zona del Lago Maggiore, dove in 3 giorni sono caduti picchi di quasi 300 millimetri di pioggia. Temporali intensi si sono avuti, con precipitazioni intensissime, cadute in tempi molto brevi nel sud della regione. Ecco alcune immagini eloquenti. meteo Giornale. Leggi su meteogiornale

Piogge torrenziali si sono avute nel nord della regione, in particolare nella zona del Lago Maggiore, dove in 3 giorni sono caduti picchi di quasi 300 millimetri di pioggia. Temporali intensi si sono ...

Maltempo in Veneto: Verona investita da un tornado

Tornado a Verona. A sud della città, precisamente nel comune di Trevenzuolo, il temporale ha infatti dato il via ad un vortice che è riuscito a toccare terra nei pressi di alcune abitazioni. Meteo CRO ...

