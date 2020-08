30 Agosto: in Fvg 368 positivi (+12) e 16 nuovi contagi (Di domenica 30 agosto 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 368 (12 più di ieri). Un paziente è in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Oggi sono stati rilevati 16 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.764: 1.478 a Trieste, 1.188 a Udine, 827 a Pordenone e 260 a Gorizia, alle quali si aggiungono 11 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.048, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 344. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. A fornire i dati, il vicegovernatore con delega alla Salute. Leggi su udine20

il_piccolo : #Coronavirus in #Fvg, in agosto nuovo boom: balzo di 10 volte rispetto a giugno - Giomil2 : RT @qui_finanza: Sconti benzina, dal 31 agosto a 1 euro al litro: il test in Friuli La Regione Fvg ha stretto accordi con i distributori pe… - Sofia54621317 : RT @cicap: Domenica 30 agosto 2020, alle 17:00, incontro organizzato dal CICAP - Friuli Venezia Giulia dal titolo: 'Il pensiero scientifico… - Lichtung5 : RT @MonachinoSimone: Contagi regionali del 29 Agosto: 289(LOMBARDIA)+90(PIEMONTE)+149(EMILIA)+151(VENETO)+92(TOSCANA)+47(LIGURIA)+171(LAZIO… - MonachinoSimone : Contagi regionali del 29 Agosto: 289(LOMBARDIA)+90(PIEMONTE)+149(EMILIA)+151(VENETO)+92(TOSCANA)+47(LIGURIA)+171(LA… -

Ultime Notizie dalla rete : Agosto Fvg Coronavirus in Fvg, in agosto nuovo boom: balzo di 10 volte rispetto a giugno Il Piccolo Il maltempo flagella l’Italia. E’ allerta in undici regioni

Non solo i temporali minacciano territori e popolazione, al Centro-Sud preoccupano i roghi e le fiamme. Violento incendio alle porte di Palermo. Un maxi rogo ha provocato ieri la chiusura del Gra a Ro ...

Coronavirus: in Fvg 16 nuovi contagi, la maggior parte nelle province di Udine e Pordenone

UDINE. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 368 (12 più di sabato 29 agosto). Un paziente è in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri rep ...

Non solo i temporali minacciano territori e popolazione, al Centro-Sud preoccupano i roghi e le fiamme. Violento incendio alle porte di Palermo. Un maxi rogo ha provocato ieri la chiusura del Gra a Ro ...UDINE. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 368 (12 più di sabato 29 agosto). Un paziente è in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri rep ...