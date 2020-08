Rientro a Scuola, L’Appello di Dadone ai Docenti: “Fate i Test Sierologici, Non Abbiate Timore” (Di sabato 29 agosto 2020) “Vi chiederei di fare il Test senza paura, è un esame molto rapido e permette a tutti di lavorare in maggior sicurezza e di entrare, in particolare per gli insegnanti, nelle scuole con meno timore“. Questo l’appello di Fabiana Dadone ai Docenti. La Ministra Dadone, nel corso di un’intervista a Timeline, su Sky TG24, risponde anche ad una domanda riguardo la possibilità di riaprire gli istituti dopo le elezioni. “Era necessario riaprire le scuole e non si poteva andare oltre la data del 14 settembre, chiaramente a situazione epidemiologica invariata rispetto alla fase che stiamo vivendo in questo momento” spiega la Ministra. Accenna poi alla fase referendaria: “Eera un altro punto che doveva essere assolutamente affrontato insieme alle ... Leggi su youreduaction

Corriere : Centinaia di lettere ai presidi da parte di docenti che chiedono di poter essere esonerati dal servizio - Mov5Stelle : Il governo, con @AzzolinaLucia in primissima linea, sta mettendo in campo il massimo impegno per garantire il rient… - elenabonetti : La priorità è il rientro a scuola in sicurezza e serenità. Alle famiglie e ai docenti servono indicazioni chiare: c… - gfinig : RT @RobertoMerlino1: Salvini attacca la ministra Azzolina per le norme di rientro a scuola, facendo leva sull’appoggio indiretto dei docent… - paolo_stillo : RT @RobertoMerlino1: Salvini attacca la ministra Azzolina per le norme di rientro a scuola, facendo leva sull’appoggio indiretto dei docent… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro Scuola Coronavirus, il rientro a scuola: ecco le regole dell’Istituto Superiore di Sanità La Stampa come preparare i figli

Sensibilizzare gli adulti in modo che le famiglie possano "preparare i figli al rientro a scuola in sicurezza". E' questa l'idea alla base di una circolare che gli istituti del Veneto hanno realizzato ...

Scuola, in Umbria corsi di recupero al via tra ritorno in classe e lezioni online

In Umbria i corsi di recupero nelle scuole non inizieranno per tutti martedì 1 settembre. E in alcuni casi saranno svolti da remoto. Le difficoltà nell’attuare gli adeguamenti ministeriali anti Corona ...

Sensibilizzare gli adulti in modo che le famiglie possano "preparare i figli al rientro a scuola in sicurezza". E' questa l'idea alla base di una circolare che gli istituti del Veneto hanno realizzato ...In Umbria i corsi di recupero nelle scuole non inizieranno per tutti martedì 1 settembre. E in alcuni casi saranno svolti da remoto. Le difficoltà nell’attuare gli adeguamenti ministeriali anti Corona ...