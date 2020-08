Palermo ricorda Libero Grassi: 29 anni fa l’omicidio dell’imprenditore (Di sabato 29 agosto 2020) Palermo ricorda oggi Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla mafia il 29 agosto del 1991 dopo essersi ribellato al racket del pizzo e aver denunciato a mezzo stampa un sistema criminale consolidato.La Città lo ricorda con la vernice rosso sangue, a memoria della pozza in cui Libero Grassi fu trovato cadavere, spruzzata dalla figlia Alice e dal fratello Davide, per "rinfrescare" il sangue versato dal padre, a perenne monito dei palermitani presenti e delle future generazioni, perché non si dimentichi.Come ricorda Il Giornale di Sicilia, Libero Grassi il 10 gennaio del 1991 scrisse sul quotidiano una lettera aperta agli esattori del pizzo. Una breccia in un muro fatto di paura e omertà che la ... Leggi su blogo

