Michael Jackson è stato ucciso? Spuntano 13 lettere segrete all’amico (Di sabato 29 agosto 2020) La scomparsa di Michael Jackson, avvenuta il 25 giugno 2009, è avvolta da sempre da un alone di mistero e alcune lettere segrete riaprono le ipotesi sulla morte del Re del Pop. Le lettere all’amico Jacobshagen Nonostante siano passati undici anni dalla scomparsa di Michael Jackson, le indiscrezioni e le voci sul re del pop … L'articolo Michael Jackson è stato ucciso? Spuntano 13 lettere segrete all’amico proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

alecover : Oggi sarebbe stato il compleanno di Michael Jackson ma voi non siete pronti per questa conversazione ???? - stritti : Stasera alle 19:20 sarò su Radio Rai, per seguirmi trovate il link in bio, parlerò dell’influenza che Michael Jacks… - theirsuccesses : Oggi Michael Jackson avrebbe compiuto 62 anni ???? - _adelaideg : @notfunnyimsorry @MariannaFabian2 Al momento da @perchetendenza non è segnalato Michael Jackson. - oceansovswift : RAGA AOIUTO mio zio ha mandato sul gruppo famiglia quel video fatto con face app dove metti la tua faccia al posto… -