L’ordinanza di Sgarbi (sindaco di Mutri): “Multa a chi indossa la mascherina senza necessità” (Di sabato 29 agosto 2020) Nel comune di Sutri (Viterbo), di cui è sindaco, Vittorio Sgarbi ha emanato un’ordinanza con la quale stabilisce una multa per chiunque indossi la mascherina senza necessità. “Solo ladri e terroristi si mascherano il volto”. Questa la spiegazione fornita da Sgarbi. Chiunque sarà visto portare la mascherina per proteggersi dal virus “sarà multato in ordine alla legge 533/1977 in materia di ordine pubblico che all’articolo 2 prevede che non ci si possa mascherare in volto”. Sgarbi spiega: “l’uso della mascherina in luoghi pubblici, salvo che per il personale dipendente, appare in evidente contrasto con il tempo dedicato alla nutrizione che prevede di ... Leggi su ilnapolista

ShakeItOff_Xx : A parte l'ordinanza ridicola che evito di commentare per evitare di bestemmiare, ma Sgarbi è sindaco??? - napolista : L’ordinanza di Sgarbi (sindaco di Mutri): “Multa a chi indossa la mascherina senza necessità” Per il critico d’arte… - zazoomblog : Sutri l’ordinanza di Vittorio Sgarbi: multa per chi indossa la mascherina - #Sutri #l’ordinanza #Vittorio #Sgarbi: -

Ultime Notizie dalla rete : L’ordinanza Sgarbi Coronavirus: ordinanza, divieto di spostarsi nelle seconde case nel week end Affaritaliani.it