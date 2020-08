Hollywood piange la morte di Chadwick Boseman: il cancro si porta via Black Panther (Di sabato 29 agosto 2020) Wakanda non ha più il suo re. Nella tarda notte italiana, attraverso una comunicazione resa pubblica dalla famiglia, i fan anno appreso con tristezza della morte improvvisa di Chadwick Boseman, famoso attore americano spentosi all’età di soli 43 anni a causa di un cancro. La malattia gli era stata diagnosticata nel 2016, come si apprende nella nota emessa dalla famiglia, un cancro al colon al 3° stadio (proseguito fino al 4° stadio) che non gli ha impedito, nonostante diverse operazioni e cicli di chemioterapia, di proseguire la sua carriera di attore dando vita sul grande schermo al personaggio di Re T’Challa, il supereroe-politico nero che si batte insieme ai supereroi Marvel vestendo i panni di Black Panther nell’omonimo ... Leggi su sportfair

A Hollywood probabilmente esiste un elisir che permette agli attori di invecchiare bene: tra alcuni attori c'è anche chi non accusa il trascorrere degli anni e, in certi casi, qualcuno sembra addiritt ...

