Gioele, sopralluogo nella notte, il Luminol scova tracce di sangue nel bosco (Di sabato 29 agosto 2020) tracce di sangue sono state trovate, nella notte, durante i rilievi eseguiti nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, nei pressi del luogo in cui è stato scoperto qualche giorno fa il corpicino del piccolo Gioele a poca distanza dal punto in cui è stato trovato anche il cadavere della madre, la Dj Viviana Parisi. Ma al momento non si sa ancora se quelle tracce ematiche appartengono ad animali o ad un essere umano. È stato l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello, a confermare il ritrovamento delle tracce di sangue riscontrate con il Luminol durante il sopralluogo notturno. Il penalista ha partecipato agli accertamenti durati tutta la notte ... Leggi su secoloditalia

