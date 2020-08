Armenia: niente convocazione per Mkhitaryan, avrebbe dovuto fare la quarantena (Di sabato 29 agosto 2020) niente nazionale per Henrikh Mkhitaryan, che non è stato inserito nella lista dei convocati dell’Armenia per i match di Nations League contro Macedonia ed Estonia. La scelta è arrivata dopo l’inserimento dell’Armenia nella “black list” dell’Italia, con la conseguenza che il giocatore avrebbe dovuto fare due settimane di quarantena al ritorno nella capitale. “Ho parlato con Henrikh al telefono, e mi ha detto che al momento non puo’ unirsi alla Nazionale – ha detto il ct dell’Armenia, Joaquin Caparros. Ha promesso che farà di tutto per esserci a ottobre”. Leggi su sportface

