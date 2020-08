Anthony Blunt, rebus a colori (Di domenica 30 agosto 2020) Ci sono storici dell’arte che stringono la loro vicenda di studiosi attorno a un unico artista, e anche se gli interessi si moltiplicano, tutto finisce poi per potersi ricondurre allo stesso centro nevralgico da cui si è partiti. Il caso di Anthony Blunt è sintomatico: Nicolas Poussin non è stato per lui solo il grande nome dimenticato da riabilitare agli onori della critica, ma un compagno di vita a cui ritornare periodicamente, da esplorare con lentezza e costanza, da riscoprire … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Anthony Blunt Anthony Blunt, rebus a colori | il manifesto Il Manifesto