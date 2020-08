Triangolare Napoli-Castel di Sangro-L’Aquila: programma, orari e ordine delle partite (Di venerdì 28 agosto 2020) Tutto pronto per il Triangolare tra Napoli, Castel di Sangro e L’Aquila che andrà in scena alle ore 17.30 di venerdì 28 agosto allo stadio Patini. Il primo impegno amichevole del precampionato degli azzurri, visibile in pay per view su Sky Primafila al prezzo di 5.99 euro, vedrà tre sfide da 45 minuti ciascuna. Questo il programma con l’ordine delle partite: si parte con Castel di Sangro-L’Aquila, dunque a seguire il Napoli affronterà prima la perdente tra le due e successivamente la vincente. Leggi su sportface

sscnapoli : ?? Oggi pomeriggio triangolare amichevole a Castel di Sangro. Varchi aperti dalle ore 15:30. Tutte le info utili ??… - sportface2016 : #Napoli, il programma e l'ordine delle partite del triangolare con Castel di Sangro e L'Aquila - SkySport : #Napoli: debutto #Osimhen su Sky Primafila ? Il Napoli mette a disposizione sulla piattaforma Primafila di Sky il… - johnny___fns : RT @johnny___fns: Il triangolare del #Napoli con l’#Aquila e il #CastelDiSangro, in data 28 agosto alle ore 17:30, sarà visibile su PEZ8 in… - ilnapolionline : UFFICIALE - Triangolare Napoli-Castel di Sangro-l'Aquila, ingresso dei tifosi anticipato. Ecco le info -… -