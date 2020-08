Scuola, nuovi banchi a Codogno, Alzano e Nembro. Speranza, ‘Riapertura è una priorità’ (Di venerdì 28 agosto 2020) Casi di coronavirus a Scuola, via libera dalle Regioni al documento prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità. Speranza, “No a divisioni”. Scuola, via libera da parte della Conferenza Unificata al documento dell’Iss sulla gestione dei casi di coronavirus nelle scuole. La riunione era stata convocata dal ministro Boccia. La Conferenza Unificata approva il documento Iss sui contagi a Scuola. Speranza: “Serviranno lavoro e condivisione” “Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità in conferenza unificata con Regioni, Province e Comuni il documento con le indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di Covid nelle scuole e nei servizi per educativi ... Leggi su newsmondo

Codogno, nel Lodigiano, e Alzano e Nembro, nella Bergamasca, sono i primi Comuni da cui ha preso il via stamattina la consegna delle sedie e dei banchi monoposto necessari alla riapertura in sicurezza ...

Dalla Conferenza Stato regioni ok all'unanimità al protocollo scuole

La Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato il documento dell'Iss "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", sul ...

