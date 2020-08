Mascherina trasparente per gli insegnanti, ipotesi del Cts (Di venerdì 28 agosto 2020) Per le riaperture delle scuole c’è anche l’ipotesi Mascherina con una parte in plexiglas al centro già utilizzata in altri contesti come la grande distribuzione.Lo ha annunciato Agostino Miozzo, coordinatore del comitato tecnico scientifico, in audizione alla camera davanti la commissione cultura: “Stiamo valutando un tipo di Mascherina per gli educatori con una parte trasparente al centro che consenta ai ragazzi di visualizzare il movimento labiale dell’insegnante”. Leggi su huffingtonpost

